 

Лукашенко рассказал о реакции РФ на предложения Белоруссии по нефти

21.03.2020, 11:48, Новости дня

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с кабинетом министров в субботу выразил мнение, что РФ полностью поддержала новые предложения Минска по поставкам нефти.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» – приводит слова Лукашенко БелТА.

Глава администрации президента Белоруссии подтвердил это и сообщил, что предложения РФ были рассмотрены на заседании рабочей группы.

Открывая субботнее совещание с правительством, Лукашенко сообщил, что планируется рассмотреть комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.

Напомним, поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год.

Газета ВЗГЛЯД писала о сложных схемах, по которым Белоруссия пытается закупать альтернативную российской нефть.



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