Глава Северной Македонии подписал документ о вступлении в НАТО

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21.03.2020, 11:48, Новости дня

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал финальный документ о вступлении в НАТО, информирует его администрация.

Администрация сообщила, что «президент Стево Пендаровски подписал «инструмент» для вступления Северной Македонии в НАТО, что представляет собой финальный шаг для членства в НАТО», передает РИА «Новости».

Глава государства заявил, что этим документом он торжественно заявляет – «республика Северная Македония присоединяется к Североатлантическому договору и обязуется соблюдать и выполнять все положения этого договора».

Ранее Пендаровски сообщал, что из-за коронавируса перенесено мероприятие, которое бы показало «физическое вступление в НАТО». В госдепартаменте США в присутствии госсекретаря Майка Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенбега 23 марта планировалось депонировать (передать на хранение) протокол о вступлении.

Напомним, во вторник, 17 марта, последняя страна НАТО ратифицировала вступление Северной Македонии в альянс. Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО 11 февраля.



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