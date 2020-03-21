Смартфон Samsung Galaxy A71 5G рассекречен до выхода

21.03.2020, 11:47, Новости дня

В базе данных TENAA появились некоторые технические характеристики нового не анонсированного смартфона Samsung Galaxy A71 5G.

В частности, сообщается, что новый аппарат получит мощный восьмиядерный процессор Exynos 980 5G и 8 гигабайт оперативной памяти. Также достоинством смартфона выступает его четырехмодульная камера с главным датчиком 64 мегапикселя и дополнительными на 12+5+5 мегапикселей. Также стоит отметить, что фронтальная камера аппарата имеет 32 мегапикселя.

Новинка получила улучшенную батарею на 4370 мАч, а также поддержку быстрой зарядки. Устройство появится в продаже на современной оболочке Android 10 с фирменным исполнением интерфейса от южнокорейского бренда Samsung.