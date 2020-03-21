 

Раскрыты характеристики нового смартфона Honor Play 9A

21.03.2020, 11:47, Новости дня

Пользователям доступны официальные снимки нового смартфона Honor Play 9A, который отличается быстродействием и современными опциями.

В свою очередь, аппарат также может похвастаться врезанной фронтальной камерой и другими продвинутыми опциями. На задней части устройства применили сканер отпечатков пальцев, а также основную сдвоенную камеру на 13+2 мегапикселя. Смартфон может похвастаться батареей с емкостью 5000 мАч.

Кроме того, здесь также предусмотрели 6,3-дюймовый дисплей с высоким разрешением HD+  и процессор MediaTek Helio P35 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Аппарат получил современную ОС Android 10, а также фирменную оболочку Magic UI 3.0. Аппарат поступит в продажу в трех оттенках корпуса – черном, зеленом и синем.



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