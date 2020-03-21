 

Мнение: Я худею с таких альтернативно одарённых!

21.03.2020, 11:40, Разное

Сегодня по радио некий поц призывал всех работать по удалёнке. И ему задали очень разумный вопрос – а как же, мол, грузчики и дворники? И он ответил, что грузчики вообще не нужны. И я вспомнил, как мне такой же альтернативно одарённый (небось его однопалатник) доказывал, что в двадцать первом веке таки не нужны шахтёры, ибо уголь должны добывать роботы. И я это читал с аццким фейспалмом и всё думал – ну какие, вейс мир, могут быть роботы в Кузбассе?!
А вообще, я худею с таких альтернативно одарённых, живущих то ли в Москве, то ли вообще где-то в параллельной Вселенной. Как сейчас помню, один шлимазл доказывал, что деревни в России тоже айзэн не нужны. Небось из этой же удалённо работающей хипстоты, у которой уголь должны добывать какие-то мифические роботы, а молоко и мясо должно само появляться в магазинах, раз деревни им не нужны…

Источник: Достало



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