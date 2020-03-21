Нападающий “Локомотива” пожертвовал 20 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

21.03.2020, 11:38, Новости дня

Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич пожертвовал 20 тысяч евро на борьбу с коронавирусной инфекцией. Средства перечислены на счет черногорского медицинского центра.

Джорджевич – не единственный черногорский футболист, сделавший пожертвования на борьбу с инфекцией. Защитник "Атлетико" Стеван Савич и нападающий "Монако" Стеван Йоветич направили по 50 тысяч. Деньги отправлены медицинским центрам в Беране, Биело-Поле, Плевле, Никшиче, Которе и Баре.

Лука Джорджевич перешел в "Локомотив" из "Зенита" прошлым летом. В настоящее время 25-летний черногорец восстанавливается после травмы.