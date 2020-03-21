 

В Краснодарском крае визит в магазин обернулся поножовщиной. Видео

21.03.2020, 11:38, Новости дня

В Сети появилось видео конфликта с поножовщиной, произошедшего в одном из магазинов в городе Лабинске в Краснодарском крае.

 

На записи, сделанной камерой наблюдения, установленной в помещении торговой точки, видно, что между двумя мужчина возникла словесная перепалка.

В тот момент, когда спорщики выясняли отношения, к ним внезапно подскочил третий участник противостояния, вооруженный ножом. Он нанес серию ударов одному из мужчин.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший получил три ножевых ранения и был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.



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