Главврач московской больницы Денис Проценко рассказал о пациентах с коронавирусом COVID-19

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21.03.2020, 11:30, Разное

В недавнем интервью для канала RT главврач московской больницы №40 Денис Проценко пояснил о пациентах с коронавирусом COVID-19. На данный момент, по словам медика, людям, находящимся в отделении реанимации, пока не требуется подключение к аппарату ИВЛ.
Денис Проценко говорит, что подключение к ИВЛ – некий «Рубикон», который ему очень не хотелось бы переходить. Все пациенты с коронавирусом COVID-19, находящиеся на текущий момент в реанимации, пожилого возраста. Более молодые люди, отметил главврач, обладают сильным иммунитетом, и им дают обычный парацетамол, однако некоторые всё же жалуются на отсутствие надлежащей терапии. Проценко также назвал основные симптомы, с которыми в их больницу попадали инфицированные коронавирусом. Среди них повышенная температура тела и сухой кашель, а у некоторых наблюдалась одышка, что связано с большим процентом поражённых тканей, вследствие чего лёгкие хуже доставляют в кровь кислород.

Главврач столичной больницы считает, что преодолеть пандемию может помочь полная изоляция с закрытием метро и других мест массового скопления людей, как делают сейчас в Италии. Параллельно нужно обязательно заниматься разработкой эффективной вакцины, и уже к началу осени ситуация должна стабилизироваться.



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