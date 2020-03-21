В Москве выздоровели восемь зараженных коронавирусом

21.03.2020, 11:30, Новости дня

Восемь пациентов, которые заразились коронавирусом и находились на лечении в Москве, выздоровели, сообщила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, прошли лечение и теперь полностью выздоровели», все они уже выписаны, передает ТАСС.

Напомним, аоследние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В четверг в Москве выписали четверых выздоровевших. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек. Кроме того, в РФ уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.

Главный врач городской клинической больницы в Коммунарке Денис Проценко посоветовал россиянам «не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь (…) пожилых».