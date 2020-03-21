 

Анна Семенович изоляцию из-за коронавируса проводит в компании двух мужчин

21.03.2020, 11:30, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница, киноактриса и телеведущая Анна Семенович в разделе Stories аккаунта Instagram пояснила подписчикам, как проводит время изоляции из-за коронавируса. Дома с артисткой находятся двое мужчин, один из которых – её возлюбленный, второй – младший брат.
В обнародованных в соцсети роликах Анна Семенович запечатлена лежащей в ванне с пеной и солью, прикрыв лицо с помощью специальной программы маской с кроличьими ушами и носом. Певица рассказывает о временной изоляции в связи с пандемией коронавируса, из-за которой пришлось отменять ранее запланированные концерты, зато появилось больше времени на общение с любимым человеком и братом. По словам Семенович, в карантине ей не приходится скучать, так как теперь она не понаслышке знакома с «тяготами» семейной жизни, готовя для находящихся с ней на карантине мужчин завтраки, обеды и ужины.


Также Анна Семенович рассказала, что после принятия ванны её ожидает семейный кинопросмотр и обязательное укрепление иммунитета фруктами с большим содержанием витаминов. В завершение звезда пожелала всем своим подписчикам оставаться здоровыми, заверив, всё точно будет хорошо, и изоляция скоро закончится.



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