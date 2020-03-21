 

Названы повышающие опасность коронавируса болезни

21.03.2020, 11:30, Новости дня

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия определило, какие заболевания и насколько сильно увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.

В отчете говорится, что у людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, опасность такого развития ситуации повышается на 10,5%, а среди диабетиков – на 7,3%, передает РИА «Новости».

Также риск повышен у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3%), гипертонией (на 6%) и онкологическими заболеваниями (на 5,6%).

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тыс. человек, почти 10 тыс. человек умерли.

Между тем в РФ создали три прототипа вакцины от коронавируса нового типа, результаты ожидаются через 11 месяцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Омским школьникам выделили на горячее питание 5 рублей в день

09.02 / Мнения: Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

19.02 / В оккупированном Крыму задержали двух подростков. В ФСБ утверждают, что они планировали теракты

13.02 / “Самый талантливый и любимый!”. Билык поздравила с днем рождения мужа

11.03 / Донецк заявил о начале прямого диалога Донбасса с Украиной

13.03 / Первый случай заражения коронавирусом выявлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

25.02 / Гончарук: Надо, наверное, наркотиками или оружием торговать, чтобы выплачивать ипотеку

23.02 / Трамп снялся в клипе в роли индийского принца-супергероя

17.02 / Украинцев, заболевших коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии, могут выписать на этой неделе – посольство

05.03 / В Польше раскритиковали противников милитаризации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска