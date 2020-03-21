Названы повышающие опасность коронавируса болезни

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21.03.2020, 11:30, Новости дня

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия определило, какие заболевания и насколько сильно увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.

В отчете говорится, что у людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, опасность такого развития ситуации повышается на 10,5%, а среди диабетиков – на 7,3%, передает РИА «Новости».

Также риск повышен у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3%), гипертонией (на 6%) и онкологическими заболеваниями (на 5,6%).

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тыс. человек, почти 10 тыс. человек умерли.

Между тем в РФ создали три прототипа вакцины от коронавируса нового типа, результаты ожидаются через 11 месяцев.



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