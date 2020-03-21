Представлена глобальная SIM-карта от производителя смартфонов Nokia

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21.03.2020, 11:30, Разное

Компания HMD Global представила «глобальную SIM-карту» с поддержкой любых типов роуминга. Она получила название HMD Connect.
«Новая карта будет полезна для людей, которые часто находятся за границей и нуждаются в постоянном доступе к связи. Плата за роуминг у многих операторов может являться слишком высокой, ввиду чего приходится покупать локальные SIM-карты. С новым устройством HMD Connect можно решить данную проблему. Она дает возможность пользоваться любой SIM-картой во всех странах мира», – говорится в пресс-релизе HMD Global.
Разработчики обращают внимание, что новая карта предназначена только для передачи данных, а не мобильной связи. HMD Global уже сейчас поддерживается в более чем 120 странах. Устройство дает возможность подключаться к 600 операторам. Стоимость стартового пакета HMD Global составляет примерно 20 евро. За каждый месяц использования карточки придется платить аналогичную сумму.

В пакет услуг по карте HMD Global входит 1 гигабайт данных в США, Великобритании, Германии и еще 41 стране «зоны 1». В Мексике, Канаде и Гонконге пользователи получат всего 500 мегабайт в день. Повторно заказать пакет услуг можно всего за 5 евро. HMD Global в будущем будет продаваться по скидке с новыми моделями от Nokia.



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