 

МВФ оценил последствия коронавируса для мировой экономики

21.03.2020, 11:16, Новости дня

Директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда Мартин Мюлейзен оценил последствия пандемии коронавируса для мировой экономики.

Мюлейзен считает, что они будут «весьма серьезными». Директор департамента МВФ при этом настаивает, что мировая экономика готова к потрясениям и способна справиться с кризисом, передает РИА «Новости».

По его словам, «буфер» против ослабления экономической активности из-за пандемии создан благодаря продолжительному расширению экономики и высокому уровню занятости.

«Суть борьбы с кризисом должна заключаться в том, чтобы ограничить распространение вируса», – подчеркнул он.

Напомним, что ранее на этой неделе МВФ отказался рассмотреть запрос Венесуэлы о выделении стране 5 млрд долларов в связи с ситуацией с коронавирусом. Соответствующий запрос фонду поступил от президента Боливарианской Республики Николоса Мадуро.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала МВФ за такое решение, назвав его лицемерным. Кроме того, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, обсуждение вопроса о введении морской блокады этой страны является «немыслимым».



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