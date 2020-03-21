Мнение: Их там нет

21.03.2020, 11:15, Разное

В Европе всплеск заболеваемости. Только в Германии за сутки более 4 тысяч подтвержденных заболевших, в Италии при тотальном карантине – более тысячи. По количеству смертей Италия уже обогнала Китай, что лучше всего говорит об уровне происходящего. На других континентах к ситуации относятся тоже крайне жестко. В Чили, к примеру, отменен референдум по конституции (что-то до боли знакомое). Он перенесен с 26 апреля на осень. И только в России все в полном порядке, подготовка к окончательному оформлению государственного переворота идет полным ходом. Политический момент, понимать надо. Обнуление стоит любых жертв.

Судя по всему, заговоренность России носит вполне будничный характер. Технология "ихтамнет" легко трансформируется и может применяться вообще к любому событию и явлению. Если наших военных нет в Ливии – то нет и потерь. Нет наводнения, а есть "подтопление" – то и проблем в Иркутской области как бы тоже нет. Нет теракта в Магнитогорске, нет и китайского вируса. А раз нет – то нет и потерь. Есть отдельные недочеты и временные трудности – но проблем нет. А потому – все на голосование. Хоть ползите, но результат обеспечьте.