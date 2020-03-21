Психологи рассказали о взаимосвязи между ощущением счастья и здоровьем человека

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21.03.2020, 11:09, Разное

Существует мнение о том, что у счастливых людей здоровье лучше, нежели у тех, кто не испытывает радости от жизни. Психологи утверждают, взаимосвязь между двумя данными факторами действительно существует, причём ощущение счастья может влиять даже на продолжительность жизни человека.
Мартин Селигман, экс-президент ассоциации психологов США, в своей книге информирует о том, что чувство счастья способствует укреплению иммунной и нервной систем. Кроме того, позитивные эмоции связаны с долголетием, влияют на принятие важных решений относительно дружбы, работы и отношений с противоположным полом, отражаются на общем состоянии человека. Проведённый специалистами опрос показал, что больше половины из сотни респондентов вместо здоровья выбрали бы счастье, однако, по мнению психологов, эти факторы нераздельны. Несчастливые люди больше подвержены нервным стрессам, развитию депрессии и чувства тревожности, а это в свою очередь негативно отражается на физическом и психическом здоровье.

Психологи также назвали способы, помогающие людям обрести чувство счастья. К таковым относится здоровое питание, физическая активность, занятие любимым делом, прогулки на свежем воздухе, медитация, общение с друзьями и родными. Кроме того, чтобы чувствовать себя счастливым, стоит свести к минимуму время, проводящееся в соцсетях, так как в них человек наблюдает за жизнью других и непроизвольно сравнивает со своей, что может негативно отражаться на эмоциональном состоянии.



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