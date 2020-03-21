«Грудь появилась»: Из-за нового фото в купальнике Ольгу Бузову заподозрили в пластике

21.03.2020, 11:09, Разное

Ольга Бузова обнародовала пикантное фото Instagram, в очередной раз похваставшись фигурой в купальнике. Поклонники заподозрили певицу в пластике, отметив, что у нее «появилась грудь».

На фото Бузова позирует в ярком бикини у бассейна, повернувшись полубоком и эффектно выставив одну ногу чуть вперед. Лицо знаменитости тронуто легкой улыбкой, а взор обращен в объектив камеры. Поклонники восхитились изящной фигурой «поющей телеведущей» и одарили ее массой комплиментов.



Некоторые фолловеры не «прошли мимо» бюста Бузовой, посчитав, что она прибегла к пластике, поскольку у нее в последнее время «появилась грудь». Ряд участников дискуссии отметил, мол, все дело в позе, которая выгодно подчеркивает «прелести» звезды, тем более, ранее она негативно высказывалась о подобной процедуре.