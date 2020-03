В WhatsApp появился чат-бот с данными ВОЗ о коронавирусе

21.03.2020, 11:09, Разное

В мессенджере WhatsApp появился бот, который публикует официальную информацию от ВОЗ по поводу распространения коронавируса и противодействия ему. Канал получил название WHO Health Alert.

«Сегодня мы запустили специальный бот на основе канала WHO Health Alert, который позволит отслеживать информацию о коронавирусе. Для начала его роботы достаточно просто отправить слово Hi. После этого бот будет присылать все актуальные данные по мере их поступления от ВОЗ и других организаций. Все материалы носят исключительно рекомендательный характер», – говорится в сообщении от Facebook, являющееся владельцем WhatsApp.

Пока информация от бота предоставляется только на английском языке, но в ближайшее время его разработчики обещают интегрировать переводчик. Сведения о канале также были разосланы всем пользователям Facebook в личные сообщения.

В Instagram также появилась похожая опция, но от Роспотребнадзора. Она доступна только пользователям из РФ. При входе в приложение достаточно просто дать согласие на рассылку информации, после чего аккаунт ведомства через официальный сайт будет передавать данные о коронавирусе и всех мерах, принятых против его распространения.