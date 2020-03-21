 

В WhatsApp появился чат-бот с данными ВОЗ о коронавирусе

21.03.2020, 11:09, Разное

В мессенджере WhatsApp появился бот, который публикует официальную информацию от ВОЗ по поводу распространения коронавируса и противодействия ему. Канал получил название WHO Health Alert.
«Сегодня мы запустили специальный бот на основе канала WHO Health Alert, который позволит отслеживать информацию о коронавирусе. Для начала его роботы достаточно просто отправить слово Hi. После этого бот будет присылать все актуальные данные по мере их поступления от ВОЗ и других организаций. Все материалы носят исключительно рекомендательный характер», – говорится в сообщении от Facebook, являющееся владельцем WhatsApp.
Пока информация от бота предоставляется только на английском языке, но в ближайшее время его разработчики обещают интегрировать переводчик. Сведения о канале также были разосланы всем пользователям Facebook в личные сообщения.

В Instagram также появилась похожая опция, но от Роспотребнадзора. Она доступна только пользователям из РФ. При входе в приложение достаточно просто дать согласие на рассылку информации, после чего аккаунт ведомства через официальный сайт будет передавать данные о коронавирусе и всех мерах, принятых против его распространения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Мнение: О «чёрном лебеде» и белом «песце» для России

08.02 / Игорь Ливанов об инциденте на границе с Украиной: «Нас пять часов спрашивали, чей Крым»

05.03 / Из-за взрыва боеприпаса под Мурманском пострадали люди

18.03 / Мнение: Умер Эдуард “Дед” Лимонов – светлая память Большому русскому прозаику

19.02 / Nissan создала новую версию модели Navara

13.03 / Конституция и принцип трех «К»

17.03 / Катя Лель обвинила экс-продюсера в срыве ее карьеры

05.02 / Мнение: Надо поговорить

07.03 / Новый кроссовер Geely Azkarra доберется до российского рынка

13.02 / «Петросян – таракан, Тарасов – крыса»: Иван Ургант пошутил на тему бывших мужей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска