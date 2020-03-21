Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Восточном Тиморе

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21.03.2020, 11:08, Новости дня

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Восточном Тиморе у человека, вернувшегося из зарубежной поездки.

Об этом информирует министерство здравоохранения страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось до 234 тыс. пациентов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Главный врач городской клинической больницы в Коммунарке Денис Проценко посоветовал россиянам «не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь (…) пожилых».

Число заболевших в России выросло до 253 человек. Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусу в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

При этом в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек. Кроме того, в РФ уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.



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