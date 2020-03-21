Хит Uno группы Little Big прозвучит на “Евровидении”, но не в рамках конкурса

21.03.2020, 11:05, Разное

Несколько дней назад стало известно, что музыкальный конкурс “Евровидение”, который должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, отменен из-за пандемии коронавируса. О переносе события на следующий год организаторы объявили на официальной странице “Евровидения” в Instagram.

С глубоким сожалением мы вынуждены объявить об отмене конкурса в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернатив, чтобы провести “Евровидение”. Но из-за неопределенности, вызванной COVID-19, и ограничений, введенных правительством страны и странами-участницами, мы приняли это тяжелое решение. “Евровидение” не состоится впервые за 64 года. Но мы и Роттердам будут ждать всех в 2021 году, –

говорилось в заявлении.

Little Big

А сегодня Европейский вещательный союз (EBU) объявил условия, при которых исполнители из разных стран смогут принять участие в музыкальном состязании в 2021 году. Как и ожидалось, исполнители не смогут выступать с номерами, подготовленными для “Евровидения-2020”. По правилам конкурса, подавать на него можно только песни, написанные в текущем году. Более того, отправлять ли на конкурс в 2021 году новых артистов или выбранных для 2020 года, каждая страна должна будет решать сама.

Но есть и хорошие новости. Все треки, записанные для конкурса, а многие из них уже стали хитами, прозвучат в рамках “Евровидения”, но вне конкурсной программы. А значит, Европа будет танцевать под Uno питерской команды Little Big.

Ценности конкурса – универсальность и инклюзивность, а также наша гордая традиция отмечать разнообразие через музыку. Сегодня они нужны нам всем больше, чем когда-либо. Сейчас мы изучаем альтернативные программы, неконкурсные, чтобы помочь объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена. В ближайшие месяцы на наших онлайн-платформах мы будем чествовать артистов и песни, которые были выбраны для участия в конкурсе “Евровидение-2020”. Мы просим вас продолжать проявлять терпение, пока мы работаем над практическими воплощением этих идей в ближайшие дни и недели,- пояснил Европейский вещательный союз.

Напомним, представлять Россию на конкурсе с 12 по 16 мая собиралась поп-панк-рейв-группа Little Big – квартет из четырех вокалистов и музыкантов. В коллектив входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. К ним также должны были присоединиться солистка группировки “Ленинград” Флорида Чантурия и солист группы The Hatters Юрий Музыченко.