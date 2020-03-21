Ватикан будет отпускать грехи всем заразившимся коронавирусом и медикам дистанционно

21.03.2020, 11:05, Новости дня

Ватикан издал особый указ о предоставлении специальных индульгенций верующим во время пандемии коронавируса. Текст указа обнародовала пресс-служба папского престола.

“Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения COVID-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботится о них”, – говорится в декрете.

Так, все указанные категории людей могут получить отпущение грехов, слушая Святую мессу по онлайн-трансляции, либо же после чтения определенных молитв.

Индульгенцию могут также получить все католики, которые участвуют в таинствах покаяния и причащения по случаю пандемии и молятся за ее прекращение, облегчение участи заболевших и их спасение.

Также Святой престол пообещал отпустить все грехи умирающим католикам, если они регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

8 марта, чтобы избежать риска распространения инфекции, Франциск провел традиционную воскресную проповедь не из окна резиденции, а в режиме онлайн-трансляции.

10 марта папский престол сообщил, что из-за карантина в Италии собор и площадь Святого Петра в Ватикане до 3 апреля будут закрыты для туристов и экскурсий.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на утро 21 марта, во всем мире зарегистрировано 275 434 случая заражения коронавирусной инфекцией. Случаев с летальным исходом – 11 399, вылечилось от COVID-19 88 256 человек.