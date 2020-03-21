В Черновицкой области большинство зараженных коронавирусом – жители села Коленковцы

21.03.2020, 11:05, Новости дня

Самое большое число инфицированных коронавирусом в Черновицкой области выявлено в селе Коленковцы Хотинского района. Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в видеообращении на странице в Facebook.

“На Буковине пока есть 25 зафиксированных случаев COVID-19. География распространения выглядит так: 11 человек в селе Коленковцы Хотинского района; семь человек в Бруснице Кицманского района; один человек в Хотине; один человек в Топоровцах Новоселицкого района; один человек в Лужанах Кицманского района; один человек в Черновцах; один человек в Иживцах Сторожинецкого района”, – отметил Осачук.

У всех пациентов состояние стабильное, только у двоих человек пожилого возраста диагностирована пневмония.

В селах Топоровцы, Коленковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда.

“Все жители данных сел, которые являются контактными лицами, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи COVID-19, должны уйти на жесткий домашний карантин”, – добавил глава ОГА.

[20.03.2020] Про ситуацію із коронавірусом у Чернівецькій області У Чернівецькій області 20 березня офіційно підтверджено ще 10 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, на Буковині наразі є 25 зафіксованих випадків COVID-19.Географія розповсюдження виглядає так:11 осіб у селі Колінківці Хотинського району7 осіб у Брусниці Кіцманського району1 особа у Хотині1 особа у Топорівцях Новоселицького району1 особа у Лужанах Кіцманського району1 особа у Чернівцях1 особа у Їжівцях Сторожинецького районуЗ огляду на концентрацію випадків, у селах Топорівці, Колінківці, Грозинці та Бочківці запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду. Усі мешканці даних сіл, які є контактними особами, або мають історію подорожей до країн, де зафіксовано випадки COVID-19, повинні піти на жорсткий домашній карантин. Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Reede, 20. märts 2020

По состоянию на вечер 20 марта случаи COVID-19 зарегистрированы в девяти регионах Украины: Черновицкой (25), Киевской (три), Житомирской (два), Ивано-Франковской (два), Днепропетровской (два), Донецкой (один), Харьковской (один), Львовской (один), Тернопольской (один) областях и Киеве (три). Трое из заболевших умерли: по одному человеку – в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

В ряде областей, где обнаружены инфицированные, введен режим чрезвычайной ситуации.

За границей от вируса лечат 15 украинцев, трое умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.