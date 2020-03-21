 

COVID-19. Заболевшая харьковчанка – жена замглавы облсовета Скоробагача, самому политику стало плохо

21.03.2020, 11:05, Новости дня

Коронавирусное заболевание COVID-19 подтверждено у жены заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача 37-летней Виктории Скоробагач. Об этом изданию “Depo. Харьков” 21 марта сообщила пресс-секретарь политика Виктория Петрухина.

“Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест”, – сказала пресс-секретарь.

Заболевшая недавно вернулась в Украину из-за границы. Женщина находится в Киеве, в Харьков она не приезжала, писало “Depo. Харьков”.

В то же время, как отметила Петрухина, самого Скоробагача вчера госпитализировали в Киеве, у него ухудшилось самочувствие. Тест не подтвердил у замглавы облсовета наличие коронавирус, однако 20 марта он еще раз сдал анализы.

20 марта Минздрав сообщил, что первый случай заражения подтвердился в Харьковской области. 

Всего в Украине зафиксирован 41 случай коронавирусной инфекции, три пациента скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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