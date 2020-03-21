 

Тройное убийство в Москве: мужчина зарезал жену и ее родителей на глазах детей

21.03.2020, 11:04, Новости дня

Совершив преступление, убийца позвонил матери.

СМИ сообщили 21 марта о тройном убийстве в районе Сокол на севере Москвы.

Убийцей оказался 39-летний Станислав, он последовательно расправился с женой, тестем и тещей. При этом бойня развернулась на глазах его детей, трех и восьми лет.

Убив троих членов своей семьи, житель позвонил своей матери и попросил ее срочно приехать. Станислав встретил мать весь в крови. Преступника задержала полиция. Возбуждено дело по статье «УБийство трех и более лиц».

Дети находятся под надзоров врачей. Мотивы преступления пока неизвестны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Минздрав утвердил список психотропных препаратов для ввоза в Россию

18.02 / Кремль отреагировал на сообщения о столкновениях между ЛНР и ВСУ

18.02 / Разведка Нидерландов заявила об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

02.02 / В конкурсе «Лидеры России» принимает участие мама девяти детей из Пензы

04.03 / Daily Sabah – «зеркальный ответ» — Турция разместит в Сирии ЗРК собственного производства

15.02 / Глава МИД Ирана: Мы были на грани войны с США

07.02 / Нардеп Максим Ткаченко: Для начала пускай извинятся депутаты от “Батьківщини” за то, что срывали вчера работу Рады. Приносить извинения Кучеренко я не собираюсь

02.02 / Активистам штаба Навального не дали провести пикет в защиту Конституции из-за несуществующей акции «Единой России»

15.02 / США используют спецагентов против нелегалов

16.03 / Мини-футбол. “НорНикель” выиграл в Кубке страны у “Газпрома-Югры”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска