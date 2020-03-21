Тройное убийство в Москве: мужчина зарезал жену и ее родителей на глазах детей
21.03.2020, 11:04, Новости дня
Совершив преступление, убийца позвонил матери.
СМИ сообщили 21 марта о тройном убийстве в районе Сокол на севере Москвы.
Убийцей оказался 39-летний Станислав, он последовательно расправился с женой, тестем и тещей. При этом бойня развернулась на глазах его детей, трех и восьми лет.
Убив троих членов своей семьи, житель позвонил своей матери и попросил ее срочно приехать. Станислав встретил мать весь в крови. Преступника задержала полиция. Возбуждено дело по статье «УБийство трех и более лиц».
Дети находятся под надзоров врачей. Мотивы преступления пока неизвестны.
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