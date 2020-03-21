Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления коронавируса в 13 стран

21.03.2020, 10:53, Новости дня

Роспотребнадзор передал тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены ЕАЭС, СНГ, Иран, Монголию и КНДР.

В сообщении сайте ведомства говорится, что Роспотребнадзор в связи со сложившейся ситуацией в мире по распространению коронавируса оказывает содействие иностранным государствам в его диагностике.

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу», – говорится в сообщении.

С использованием российских средств диагностики уже были выявлены первые случаи заболевания в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Ведомство продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в мире.

Вместе с тем более 156 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса проведено в России. Также около 4,7 млн человек досмотрено с 31 декабря в пунктах пропуска через границу для недопущения завоза коронавируса в Россию.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось до 234 тыс. пациентов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее главный врач городской клинической больницы в Коммунарке Денис Проценко посоветовал россиянам «не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь (…) пожилых».

Число заболевших в России выросло до 253 человек. Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусу в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

При этом в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек. Кроме того, в РФ уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.