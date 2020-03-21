“Древний обряд”: дети Галкина умилили народ “изгнанием” коронавируса

21.03.2020, 10:53, Разное

Наследники юмориста и Аллы Пугачевой показали обряд “изгнания” страшного недуга. Происходящее записал на видео Максим Галкин и опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Выпив “волшебной водички”, Гарри и Лиза произнесли заклинание.

В подписи к своему забавному посту артист в шутку написал, что получил лицензию “Роснепотребзазора” на данное “средство” от коронавируса. Поклонники звездного семейства пришли в восторг от артистичности детей Галкина и Пугачевой.