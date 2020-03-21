Появилось видео с места убийства женщины и ее родителей на глазах у детей

21.03.2020, 10:48, Новости дня

СМИ опубликовали видео с места массового убийства на северо-западе Москвы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Кадры разместил телеканал «РЕН ТВ».

По его информации, подозреваемый не находился в состоянии алкогольного опьянения, но перед трагедией принял какие-то лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил свою жену и ее родителей. При этом в квартире находились дети. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина, по данным следователей, сам позвонил своим родителям и в полицию и сообщил о произошедшем. Насилие в отношении детей не применялось, их передали родственникам.