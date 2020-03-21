Появилось видео с места убийства женщины и ее родителей на глазах у детей
21.03.2020, 10:48, Новости дня
СМИ опубликовали видео с места массового убийства на северо-западе Москвы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Кадры разместил телеканал «РЕН ТВ».
По его информации, подозреваемый не находился в состоянии алкогольного опьянения, но перед трагедией принял какие-то лекарственные препараты.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил свою жену и ее родителей. При этом в квартире находились дети. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина, по данным следователей, сам позвонил своим родителям и в полицию и сообщил о произошедшем. Насилие в отношении детей не применялось, их передали родственникам.
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