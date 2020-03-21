Дипломат Щерба об эвакуации украинцев из Австрии: Некоторым не хватало денег на билет, другие пассажиры скидывались

21.03.2020, 10:42, Новости дня

Во время эвакуации из Австрии граждане Украины помогали тем, у кого не хватало денег на билет, рассказал в интервью LB.ua украинский посол в Вене Александр Щерба.

18 марта рейсом Austrian Airlines вылетели 174 украинца – те, кто имел билеты на ранее отмененный рейс, а также те, кто приобрел билеты в день отлета по цене €493.

“В процессе эпопеи с этим самолетом, я увидел прекрасные моменты. Например, некоторым людям не хватало денег, другие пассажиры скидывались, чтобы они могли улететь. И они полетели. Или в последний момент подошел парень, у которого было всего €160, а билет стоил €493. Я связался с Austrian Airlines, и они после раздумий взяли этого парня на борт”, – отметил дипломат.

Щерба также отметил помощь украинской диаспоры в Австрии.

“Когда я сказал, что негде разместить людей, они начали свозить коврики, спальники и тому подобное”, – сообщил посол.

Еще 33 украинцев вывезли из Австрии президентским бортом.

По данным на вечер 20 марта, 45 989 граждан Украины вернулись на родину после введения большинством стран мира ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на утро 21 марта, в мире зарегистрировано 275 434 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 399 человек скончались, сообщили в Университете Джона Хопкинса (США).