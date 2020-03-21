 

США могут ввести санкции против РФ в связи с дестабилизацией нефтяного рынка – The Wall Street Journal

21.03.2020, 10:42, Новости дня

Белый дом рассматривает возможность вмешательства в саудовско-российскую “ценовую войну” на нефтяном рынке, сообщило 19 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

США грозят России санкциями, если та не предпримет мер, направленных на стабилизацию рынка, говорится в публикации.

По словам собеседников издания, за усилением дипломатического давления стоит лоббирование со стороны американских нефтяных компаний. Цель состоит в том, чтобы прекратить падение цен на нефть, которое подвергло риску банкротства десятки американских производителей.

Как отметил чиновник администрации президента Дональда Трампа, США будут просить Саудовскую Аравию вернуться к прежним, более низким уровням добычи.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки.

Кроме того, Эр-Рияд пытается вытеснить нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками, что делает Urals неконкурентной. 19 марта нефть Urals подешевела до минимума с февраля 2002 года – $18,64 за баррель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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