В Израиле зарегистрирована первая смерть от COVID-19

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21.03.2020, 10:42, Новости дня

В Израиле 20 марта была зарегистрирована первая смерть от коронавируса – в больнице в Иерусалиме умер 88-летний мужчина. Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.

Мужчина был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии. Течение болезни осложнялось у него рядом хронических болезней.

Пациент жил в доме престарелых. Он заразился коронавирусом от социальной работницы, которая не знала, что больна COVID-19, пишет издание.

По последним данным министерства здравоохранения Израиля, на данный момент в стране зарегистрированы 705 заболевших COVID-19. Девять человек в тяжелом состоянии, 18 – в состоянии средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 15 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на утро 21 марта, во всем мире зарегистрировано 275 434 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Случаев с летальным исходом – 11 399, вылечились от COVID-19 – 88 256 человек.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. В ряде областей, где обнаружены инфицированные, введен режим чрезвычайной ситуации.

За границей от вируса лечат 15 украинцев, трое умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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