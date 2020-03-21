В России 30% работников довольны удаленным режимом работы

21.03.2020, 10:30, Разное

Эксперты «Туту.ру» опросили 1300 работающих жителей России, интересуясь, устраивает ли их переход на удаленный режим труда. Как выяснилось, около 30% россиян положительно оценивают такое нововведение из-за карантина

Однако некоторые из опрошенных пожаловались, что из-за работы на дому у них наблюдается снижение производительности труда. Как показало исследование, каждый десятый респондент хотел бы выполнять свои профессиональные обязанности в офисе.

Большая часть опрошенных, несмотря на угрозу инфицирования коронавирусом, продолжает выходить на предприятия из-за специфики своей работы. Почти 30% россиян трудится «на удаленке» с удовольствием, передает «ПолитЭксперт».