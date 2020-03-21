 

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат

21.03.2020, 10:30, Новости дня

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Миронов заявил, что данная мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, что сказалось на курсе рубля, передает «Российская газета».

Он отметил, что запланированная в 2020 году индексация зарплат бюджетников все равно должна состоятся. При этом его предложение не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом.

При этом парламентарий уверен, что это не приведет к критической нагрузке на бюджет.

«Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств», – заявил Миронов.

Величину индексации и порядок ее проведения нужно обсудить с Госдумой, Советом Федерации и правительством, и «чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», добавил он.

По мнению Миронова, импортные товары могут подорожать на 10-35%, инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих.

Ранее рубль отреагировал ростом на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Курс доллара на субботу к 19.04 мск поднялся на 32 копейки до 79,45 рубля, курс евро – на 31 копейку до 84,96 рубля. За неделю рубль потерял к доллару около 9% своей стоимости.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о двойном ударе, который пережил в последние дни российский рубль, и действиях Банка РФ и правительства для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику.



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