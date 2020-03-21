Ученые назвали симптом заражения коронавирусом, связанный с пищеварением

21.03.2020, 10:30, Разное

Ученые рассказали о новом симптоме коронавируса, связанном с пищеварением. По словам специалистов, при попадании бактерий в организм еще до повышения температуры может начаться диарея.

О результатах исследований, проведенных учеными из Китая, рассказали издания American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology. По мнению специалистов, кашель и повышение температуры во многих случаях начинаются только спустя несколько дней после заражения. Диарея же характерна для первых часов после попадания бактерий в организм.

«Иногда диарея при коронавирусе сопровождается потерей аппетита. При появлении подобных симптомов течение болезни в большинстве случаев более сложное. Также они характерны для людей преклонного возраста или пациентов с сопутствующими заболеваниями. Симптомы в виде диареи затрудняют диагностирование на ранних стадиях, так как расстройство желудка может начаться из-за других типов бактерий», – отмечают ученые.

Специалисты призывают при появлении болей в желудке и диареи также обращаться к лечащему врачу. Ранее реагирование на симптомы позволит быстрее принять оперативные меры по противодействию развития осложнений от COVID-19.