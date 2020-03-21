Увеличилась площадь пожара на заводе в Подмосковье

21.03.2020, 10:30, Новости дня

Площадь пожара на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в Подмосковье увеличилась до 60 тыс. квадратных метров, сообщили в МЧС.

В МЧС сообщили, что «площадь пожара – 60 тыс. квадратных метров», передает РИА «Новости».

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный ранг, огонь распространился на 80% здания, для тушения готовится пожарный поезд и авиация.

Кроме того, по всей территории склада произошло обрушение кровли, «на место выехала лаборатория по замеру ПДК».

Напомним, в начале марта в Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой.