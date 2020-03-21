Лариса Долина на Сахалине за ночь исполнила около 30 песен в караоке

21.03.2020, 10:30, Разное

Отечественная эстрадная джазовая певица и актриса Лариса Долина дала сольный концерт на Сахалине. Однако одним выступлением знаменитость не ограничилась и посетила вместе с друзьями караоке, где в течение ночи исполнила около 30 песен прошлых лет, не потерявших популярность и по сегодняшний день.

Как пояснил один из присутствовавших в ту ночь гостей караоке-бара, Лариса Долина пела композиции многих исполнителей и групп, относящиеся к абсолютно разным жанрам музыки. Остальные посетители с удовольствием уступили микрофон звезде эстрады и награждали аплодисментами после исполнения каждого из хитов. В «ночном репертуаре» Долиной были песни ВИА «Сливки», Саруханова, Киркорова, ABBA и многие другие.

Кстати, известный практически каждому меломану хит последней группы «Money, money, money», по словам Ларисы Долиной, был одним из самых востребованных в конце 1970-х годов, когда она пела в ресторанах. Эту композицию знаменитость исполняла практически «бесконечно», но при этом и «неплохо зарабатывала».