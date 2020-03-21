Российские тесты для выявления коронавируса переданы в 13 стран

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21.03.2020, 10:25, Новости дня

В субботу Роспотребнадзор сообщил о поставках тест-систем для выявления коронавируса в 13 стран. Специалисты смогут провести более 100 тысяч исследований на коронавирус COVID-19. Как сказано в сообщении, РФ действует в рамках всемирной борьбы с эпидемией опасного заболевания.

Российские тесты получили члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголия и КНДР. В ведомстве добавили, что готовятся поставки Египет, Сербию и Венесуэлу. Тесты созданы в "ГНЦ ВБ "Вектор".

На сегодняшний день специалисты Роспотребнадзор проверили около 4,7 миллионов человек на границе России. Выявление пассажиров с высокой температурой начали несколько месяцев назад.

В РФ врачи наблюдают свыше 36,5 тысяч человек в связи с возможным заражением коронавирусной инфекцией.

С декабря 2019 года в мире коронавирусом заразились около 276 тысяч человек. Пандемия унесла жизни почти 10 тысяч зараженных.



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