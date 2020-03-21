Учёные из США не рекомендуют во время пандемии коронавируса пользоваться антибактериальным мылом

21.03.2020, 10:09, Разное

Одной из основных мер профилактики во время пандемии коронавируса COVID-19, озвученной ВОЗ, является соблюдение правил гигиены, в частности, регулярное мытьё рук. Однако учёные из США не рекомендуют для этих целей использовать антибактериальное мыло, так как не подтверждена его эффективность и безопасность.

Исследователи Массачусетского университета провели около 3-х десятков лабораторных экспериментов, целью которых было определение защитных свойств антибактериального мыла. Основным компонентом этой гигиенической продукции является триклозан – противогрибковое синтетическое соединение. В ходе исследования учёные обнаружили, что данное вещество малоэффективно и при этом может негативно влиять на человеческий организм. Испытывая его на лабораторных грызунах, специалисты отметили повышение риска развития злокачественных новообразований, нарушение работы иммунной системы и выработки гормонов.

Вместо антибактериального мыла в период пандемии коронавируса COVID-19 учёные рекомендуют пользоваться обычным. Последнее способно более чем на 30% снижать риск заражения желудочно-кишечными инфекциями и на 21% респираторными. При этом специалисты напомнили, что процедура мытья рук должна занимать не менее 20-30 секунд.