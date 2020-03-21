Little Big придется готовить новую песню для «Евровидения-2021»

21.03.2020, 10:09, Разное

Группа Little Big должна будет подготовить новую песню для конкурса «Евровидение-2021». Оргкомитет опубликовал правила для участия в будущем фестивале.

Понравившаяся многим поклонникам композиция Uno станет частью музыкального архива коллектива. Согласно новым правилам, для участия в следующем году должна быть создана новая песня. Подчеркивается, в Нидерландах необходимо будет представить произведение, которое нигде не звучало ранее, кроме официального канала европейского конкурса. Странам-участницам предоставлено право самим решать вопрос, связанный с выбором своего представителя. Таким образом, не исключено, что от России, вместо Little Big, поедет другой исполнитель или вокальный коллектив. В оргкомитете прозвучала информация о рассмотрении вариантов поощрения проектов, подготовленных для несостоявшегося фестиваля.

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