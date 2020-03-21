Новый флагман Redmi разобрали по запчастям еще до анонса

21.03.2020, 10:09, Разное

Новый флагман Redmi K30 Pro разобрали на запчасти еще до официального анонса. Соответствующий ролик был обнародован на сервисе YouTube.

Авторы канала рассказали, что смартфон попал к ним на обзор до официального анонса. Устройство, которое удалось разобрать на запчасти, получило прочный металлический корпус с задней панелью из стекла, что обеспечивает возможность использования беспроводной зарядки. Также эксперты назвали качество деталей Redmi K30 Pro его сильной стороной.

«Устройство позиционируется в качестве обладателя одной из лучших камер на китайском рынке. Экран смартфона также разработан по последнему слову техники, благодаря чему под ним удалось разместить дактилоскопический датчик. Система охлаждения затрагивает все системы, стабилизируя температуру при максимальных нагрузках», – рассказали эксперты.

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Основой для нового флагмана стал процессор Qualcomm Snapdragon 865. Также устройство поддерживает передачу данных по сети пятого поколения. Оперативная память стандарта LPDDR5 имеет объем в 12 гигабайт. Информация о стоимости флагманского смартфона пока не была обнародована. В продаже он должен появиться во втором квартале текущего года.