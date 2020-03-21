Мнение: Памятник Жукову подменили: Маршал теперь отдает честь Сталину и не топчет гитлеровские знамена

21.03.2020, 10:05, Разное

Памятник Жукову давно критиковали. Лошади так не ходят. Жуков не такой. И вот сегодня пораженные москвичи увидели, что убирают памятник маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем. Отпиливают лошади копыта, деловито. А маршалу – о ужас, ноги! Реставрация?! Не похоже.

В общем, в Москве знаменитый памятник Жукову демонтировали и увезли. Не самый молодой скульптор пьет корвалол. Его даже не предупредили. Вместо памятника Жукову на это же место тут же поставили другой. Якобы копию. Но это не так. “Мой отец такой памятник не делал”, – говорит Андрей Клыков. Копией памятник никак не назовешь. Жуков отдает честь верховному главнокомандующему – то есть Иосифу Виссарионовичу Сталину – “спасибо, за грамотно отданный приказ”, да еще и гитлеровские знамена на постаменте убрали. Никаких свастик, которые раньше топтал маршал.

Монумент установили на Манежной площади 8 мая в 1995 году в канун 50-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Памятник был выполнен скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым.

Скульптор Андрей Клыков, сын и наследник отца, сообщил, что с ним не говорили: «Я в шоке. Никак со мной не согласовывалось. Мы новый памятник не делали, со мной никто не разговаривал. Я пока ещё не знаю, буду ли куда-то обращаться, я сейчас буду пить корвалол. Считайте, что это полная ложь и чьё-то самоуправство». Ему заказов на новый памятник или реставрацию старого не поступало, сообщил также Андрей Клыков. Ну да, на него попросту наплевали.

Рука маршала была на гриве лошади, он привставал в стременах, теперь она проложена к виску, салютует генералисимусу. Ему сильно добавили орденов на грудь. Но пропала звезда Героя СССР, которую он получил за подавление Венгерского восстания.

Комитет памяти маршала Жукова еще в 2014 году ругался – мол, скульптура недостаточно монументальна, на груди маршала – лишние ордена, к тому же на памятнике изображена свастика, да и конь странный. Старую версию Жукова тогда предлагали отправить на его родину – в Калугу. Там министр культуры сильно просил. Но власти Калуги, куда предполагалось отвезти «старого» Жукова, внезапно сказали, что не в курсе. «Я ничего об этом не слышал. Слышу от вас впервые, у меня такой информации нет», – сказал министр культуры Калуги Павел Суслов, который ранее настаивал, чтобы скульптуру с Манежной площади перевезли на родину маршала.

Ни в департаменте культурного наследия Москвы, ни в префектуре Центрального округа столицы сегодня сообщили, что не знают, кто и зачем поменял памятник, куда увезли старый – тоже. Позже Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что оригинальный монумент просто отправили на реставрацию и позже его вернут на место. Но потом сообщил странное: “Мы демонтируем и исторический памятник, поставленный в 1995 году, и его копию”.

Мастерская литья “Артпроект” сообщила, что это они сделали. “Памятник изготавливался у нас. Он сделан по подобию. У него было несколько мест установки. Рассматривался Курск, где он принимал Парад Победы, Екатеринбург, он там тоже принимал Парад Победы, рассматривалась Калуга, где он родился, Монголия, где он является национальным героем. В том числе инициаторы рассматривали и Москву. Геометрически размеры у новой статуи такие же, как и у этого памятника. Сделан он из бронзы где-то года четыре или пять назад. Бригада скульпторов была интернациональная”.

На реставрацию не похоже, волнуется скульптор Андрей Клыков. Ведь постамент сломан. Коню уже отпилили копыта, чтобы вывезти, а маршалу Жукову – ноги. Да и новый Жуков отлит так, будто делали на века. “Интернациональная команда? Мигранты из Средней Азии?” – интересуются недобрые друзья скульптора.

А может, так лучше? Нет?

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