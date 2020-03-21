 

Задержан убивший жену и ее родителей мужчина в Москве

21.03.2020, 9:30, Новости дня

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ее родителей на глазах у детей, сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что, по данным следствия, подозреваемый в ночь на субботу «нанес множественные удары ножом супруге 1982 года рождения ее родителям 1959 и 1960 годов рождения», потерпевшие скончались на месте от полученных ранений, передает ТАСС.

После этого мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и сообщил об убийстве. В квартире в момент убийства находились двое детей.

«Насилия в отношении детей не применялось, они переданы родственникам», – сказала представитель ГСУ.

Мужчина задержан и будет доставлен в следственный отдел. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и соседи.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил свою жену и ее родителей. При этом в квартире находились дети, однако не уточнялось, где они находятся после ЧП.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / В ЮАР подтвердили первый случай заражения коронавирусом

16.03 / Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после предложения о поправке в Конституцию

21.02 / На Украине рассказали, как контракт с Россией удержал цену на газ

07.02 / «Меня оклеветали, унизили и оскорбили». Подозреваемый в убийстве ветеранов медбрат заявил о своей невиновности

27.02 / У медведей в Этнографическом музее Улан-Удэ весна уже наступила

20.02 / Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами направляется в Борисполь

16.02 / Россиянам пообещали “умные дороги” через два-три года

03.02 / Анкара заявила о предупреждении РФ о передвижении турецких военных в Сирии

16.03 / ФРС США обнулила базовую процентную ставку

03.02 / Захарова ответила на слова главы МИД Польши о «победе» в споре с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска