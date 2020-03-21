Задержан убивший жену и ее родителей мужчина в Москве

21.03.2020, 9:30, Новости дня

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ее родителей на глазах у детей, сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что, по данным следствия, подозреваемый в ночь на субботу «нанес множественные удары ножом супруге 1982 года рождения ее родителям 1959 и 1960 годов рождения», потерпевшие скончались на месте от полученных ранений, передает ТАСС.

После этого мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и сообщил об убийстве. В квартире в момент убийства находились двое детей.

«Насилия в отношении детей не применялось, они переданы родственникам», – сказала представитель ГСУ.

Мужчина задержан и будет доставлен в следственный отдел. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и соседи.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил свою жену и ее родителей. При этом в квартире находились дети, однако не уточнялось, где они находятся после ЧП.