В Госдуме предлагают ЕГЭ-2020 провести дистанционно

21.03.2020, 9:30, Разное

В комитете по образованию и науке при Госдуме предлагают провести ЕГЭ в 2020 году дистанционно. Инициатива направлена на рассмотрение Татьяне Голиковой, вице-премьеру РФ.

Как отметил зампред думского комитета Борис Чернышов, сейчас во всех школах РФ объявлены досрочные каникулы, студенты вузов переведены на дистанционную форму обучение, а различные мероприятия отменены, поэтому остальное тоже стоит заблаговременно планировать. Единый государственный экзамен тоже относится к проектам массового характера, однако дети имеют право на оценку своих знаний, равно и как право оставаться здоровыми. Последнее фактически отменяется необходимостью нахождения группы в одном помещении несколько часов.

Чернышов предлагает загрузить материалы для сдачи ЕГЭ образовательную онлайн-платформу по примеру дистанционной программы обучения в высших учебных заведениях, информирует RT, ссылаясь на документ, копия которого оказалась в распоряжении редакции.