 

Ройзман: Я отлупил санитаров психлечебницы. И меня выгнали оттуда

21.03.2020, 9:20, Новости дня

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман около месяца находился в психиатрической больнице. Об этом сам Ройзман рассказал в интервью с основателем издания “ГОРДОН” Дмитрием Гордоном.

“Я был одним из немногих людей, кого из психиатрической больницы выгнали. Там парень был один, у него родители были известные в городе люди. На его мать в подъезде напали, когда она была беременна. Он родился с отклонениями, много времени проводил в детдоме. Его Костик звали. И его обижали. Однажды санитары что-то это… Ну и я отлупил санитаров. Просто уже по-настоящему. Потому что на моих глазах это было. И меня выгнали из психиатрической лечебницы. Мне есть чем в этой жизни похвастаться”, – рассказал он.

Экс-мэр отметил, что попал в психлечебницу после драки.

“На улице с девушкой шел, в сумке книжки у меня были. Со студентами-горняками. А горняки – такой народ… В драке мне повредили позвоночник, сотрясение было. Потом экспертиза за экспертизой. И я понимал, что я же только освободился еще и что меня могут в армию забрать. И мне на всякий случай это было важно… Короче, меня оттуда выгнали. Еще справку такую написали, что нормально все”, – добавил он.

По словам Ройзмана, в психиатрической больнице он пробыл около месяца.

“Там жестоко. И конечно, эта жестокость… У врачей нет такой жестокости, а у санитаров и обслуги вот такое отношение. Я на их месте не был. Потому что каждый день это все видеть и с этим контингентом общаться… Понятно, что они не любят своих подопечных. Понятно, что у них есть возможности где-то за их счет самоутверждаться. Но это вопрос к каждому из участников соревнований”, – рассказал он.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Ройзман в 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год был мэром Екатеринбурга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / В США назвали главную мишень РФ в «нефтяной войне»

14.02 / Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

14.03 / В Москве у здания ФСБ на Лубянке задерживают пикетчиков

26.02 / Путин согласился внести в Конституцию тезис об уважении труда

15.02 / Посты ДПС на Крымском мосту оснащены самым современным оборудованием

03.02 / Власти Сингапура окажут помощь бизнесу в связи с коронавирусом

11.02 / Госдума предлагает сократить срок выдачи маткапитала до пяти дней

09.02 / Новак уточнил ситуацию с ценами на углеводороды для Белоруссии

20.02 / Тверской водитель погиб в лобовом ДТП, попав в яму на дороге

19.03 / Гуайдо потребовал от армии открыть границы Венесуэлы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска