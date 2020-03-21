За сутки на Донбассе были ранены четверо военных

21.03.2020, 9:20, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Широкино, Марьинки, Новотроицкого и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – в районе Крымского, Луганского, хутора Вольный, Новгородского и Новотошковского.

После полуночи российские оккупационные войска дважды обстреливали украинские позиции в районе Красногоровки и Новгородского. С начала новых суток потерь в рядах сил ООС нет, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.