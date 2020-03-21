 

В мире коронавирусом уже заразились 275 434 человек, 11 399 из них погибли

21.03.2020, 9:20, Новости дня

По состоянию на утро 21 марта, во всем мире зарегистрировано 275 434 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса.

Случаев с летальным исходом зафиксировано 11 399, вылечились от COVID-19 – 88 256 человек.

В Китае, где началась вспышка нового вируса, 81 286 человек были заражены, 3 259 умерли (за последние сутки – семеро), 71 854 уже вылечились и были выписаны.

На втором месте Италия с 47 021 заразившимся, 4 032 умершими (627 за последние сутки) и 4 440 излечившимися.

На третьем месте Испания: 21 571 заболевший, 1 093 погибший и 1 588 вылечившийся.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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