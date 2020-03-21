Итальянские юристы призвали отменить антироссийские санкции

21.03.2020, 9:16, Новости дня

Ассоциация итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» выступила против продления и расширения антироссийских санкций, особенно в свете усугубления пандемии коронавируса, сообщил глава организации Александро Мария Тирелли.

Тирелли заявил, что «наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери», передает РИА «Новости».

По его словам, ассоциация состоит из сотни ведущих специалистов в сфере экстрадиции и международного уголовного права и является частью общенационального союза адвокатов, работающих с уголовными процессами.

«Санкции против РФ – это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около 3 млрд долларов в год. Больше всего пострадали итальянские компании: от агропродовольственного сектора до моды. И с ответными мерами сценарий будет ухудшаться», – добавил эксперт.

По его словам, санкции и контрэмбарго стоили итальянским компаниям более 10 млрд евро потерянных продаж.

«Мы хотим и требуем автономии от ЕС в проведении международной политики и возможности самим выбирать нашим торговых партнеров», – сказал Тирелли.

В этом обстановке, подчеркнул адвокат, показательно решение Франции приостановить действие Шенгенского соглашения.

«Париж и Берлин принимают те решения, которые хотят. Если б это сделала Италия, ее бы наказали», – утверждает он.

Итальянские адвокаты убеждены, что Европа «в экономическом и геополитическом отношении ничего не выиграет от того, что РФ будет оставаться противником».

«Санкции в этом смысле являются обоюдоострым мечом, который поражает и тех, кто их утвердил, и тех, против кого они введены. Они вновь поднимают барьеры, хотя и только экономические, которые рискуют повернуть стрелки истории вспять. Это перспектива, от которой слабая Европа и особенно Италия могут только проиграть», – подчеркнул юрист.

В обращении ассоциации указывается, что позиция американской стороны в отношении РФ всегда одинакова и основана на убеждении, что Москва представляет собой угрозу международному порядку, а также что кризис на Украине является ее попыткой расшириться на Запад.

«Мы как международные юристы считаем, что Италия должна оставаться простым наблюдателем в конфликте с Украиной, поскольку не имеет возможности влиять на вопросы, которые не касаются геополитической зоны Средиземноморья. Италия не может адаптироваться к политической позиции Германии и США, получая только вред вместо выгоды», – отмечают итальянские адвокаты.

Ранее организация обратилась к руководству РФ с просьбой направить на юг Италии гуманитарный груз из медицинских масок для борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

Напомним, отношения РФ и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, российская сторона приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В сентябре 2019 года были названы страны, которые больше всего недовольны антироссийскими санкциями.