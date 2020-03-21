 

«Чтобы не пропасть»: Супруги Попов и Скарабеева из-за коронавируса отказались видеться

21.03.2020, 9:09, Разное

Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов, являющиеся соведущими телепроекта «60 минут», из-за коронавируса решили вести передачу отдельно, чтобы не выпадать из эфира. Кроме того, супружеская пара договорилась пока вообще не встречаться.
Об этом Скарабеева пояснила в личном Instagram-профиле. По словам телеведущей, с понедельника они с мужем будут вести программу по два дня, во избежание того, что проект, отказавшийся от зрителей из-за пандемии COVID-19, останется еще и без ведущих. Супруги решили перестраховаться – соблюдать «строгую дисциплину и порядок» и разделить программу «на мужскую и женскую».

«Для особо любопытных» Скарабоева уточнила, они с Поповым приняли решение не видеться даже вне эфира. Однако они будут очень скучать друг по другу и надеяться, что вскоре воссоединяться. «Чтоб не пропасть – пока все поодиночке!» – добавила телеведущая.



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