 

Заболевший коронавирусом COVID-19 князь Монако Альберт II рассказал о своём состоянии

21.03.2020, 9:09, Разное

Князь Монако Альберт II после недавнего визита в Великобританию сдал тест на коронавирус COVID-19, оказавшийся положительным. Спустя некоторое время монарх одного их наиболее густонаселённых государств Европы пояснил о симптомах болезни и своём состоянии.
Как сообщают СМИ, князь Альберт II сдавал тест на COVID-19 анонимно, не желая «особого» отношения и первоочередной проверки, говоря, что могли быть случаи гораздо серьёзнее, и именно таким пациентам медики должны уделять большее внимание. По словам монарха, у него симптомы коронавируса схожи с лёгкой формой простуды. Он отметил, что в целом чувствует себя хорошо, но присутствует слегка повышенная температура тела, кашель и заложенность носа, а в первые дни также наблюдался насморк.

У остальных членов семьи князя Монако коронавирус COVID-19 не выявлен, поэтому монарха временно изолировали, и с родственниками он может общаться только по видеосвязи. Альберт II подчеркнул, что старался соблюдать все меры профилактики, пользовался дезинфекторами, однако с болезнями «ничего нельзя знать наверняка», но ни в коем случае не стоит поддаваться панике и нужно продолжать соблюдать рекомендации, информирует интернет-портал «OK!».



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