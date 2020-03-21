Раскрыты основные характеристики нового смартфона Honor Play 9A

21.03.2020, 9:09, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Huawei готовит замену прошлогодней модели среднеценового сегмента и вскоре представит смартфон Honor Play 9A. Инсайдеры раскрыли основные технические характеристики новинки и показали гаджет на рендере.

По имеющейся информации, Honor Play 9A весом 185 гр. и с габаритами 159 x 74 x 9 мм работает на базе ОС Android 10. Оформление блока основной камеры с датчиками на 2 и 13 Мп имеет сходство с флагманом производителя View 30, а 8-мегапиксельную фронтальную камеру разместили в каплевидном вырезе в верхней части дисплея. На тыльной стороне корпуса смартфона предусмотрен также дактилоскопический датчик. Покупатели смогут выбрать на свой вкус цвет гаджета из 3-х доступных – чёрный, зелёный и синий.

Кроме того, относительно характеристик Honor Play 9A сообщается о 6,3-дюймовом IPS-дисплее с разрешением HD+, процессоре MediaTek Helio P35, ёмком аккумуляторе на 5000 мА/ч. Объём ОЗУ в новом смартфоне – 4 ГБ, ПЗУ – 54/128 ГБ.