Депутат Госдумы предлагает снизить цены на бензин на автозаправках России

21.03.2020, 9:05, Новости дня

Депутат Государственной думы Российской Федерации, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо на автозаправках РФ на фоне падения цен на нефть на международных рынках.

По мнению депутата, снижение цен на топливо может стать одним из элементов социальной поддержки россиян, а в дальнейшем привести к снижению цен на продукты в связи с уменьшением затрат на транспортную логистику. Шеремет отметил, что в это непростое для всего мира время бизнес должен быть социально ответственен, а процент снижения стоимости топлива должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами.

В пятницу, 20 марта, нефть марки Brent завершила торги на отметке 27,38 доллара за баррель, за неделю потерям 19 процентов, а с начала обвала в марте – 40 процентов, напоминает РИА Новости.